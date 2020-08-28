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"Здравый смысл должен победить": санкции Лукашенко ударят по Беларуси

28 августа, 17:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Литовский министр призвал президента Беларуси не наказывать свою страну санкциями против ЕС

Переориентация белорусских грузопоставок из порта литовской Клайпеды, чем сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответить на санкции Евросоюза, экономически невыгодна самому Минску.

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Об этом 28 августа, как сообщает "Интерфакс", заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс, призвав белорусские власти

"Возможно, правительство Беларусь сможет убедить президента подсчитать потери, и, думаю, здравый смысл должен победить ... Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен при перевалке грузов через порты Литвы, белорусы накажут сами себя, а не только наши предприятия, оказывающие услуги", – сказал Синкявичюс журналистам.

В то же время, как он утверждает, пока что никаких официальных предупреждений от Беларуси о планах переориентации грузов не поступало – о решении Лукашенко он узнал из СМИ.

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Стоит отметить, что согласно официальным данным литовских властей, в прошлом году через Клайпедский порт было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов – 30,2% всего грузопотока. Лукашенко же утверждает, что белорусские грузопотоки формируют 30% бюджета Литвы.

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Напомним, что на минувшем 18 августа саммите Евросовет принял решение ввести санкции против Беларуси из-за фальсификаций на выборах, на которых, согласно данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, и последовавших после этого репрессий в отношении протестующих.

Украина тоже может присоединиться к европейским санкциям, предупредил сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Литва Беларусь санкции Клайпеда
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