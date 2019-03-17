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"Зеленая" энергетика будущего меняет жизнь людей и целых громад

Сегодня, 01:04

В Запорожской области круглый год охотятся на ветер

"Зеленая" энергетика будущего меняет жизнь людей и целых громад Экономика В Запорожской области круглый год охотятся на ветер

Он знает, как извлечь из естественной стихии энергию и построить самую современную ветроэлектростанцию ​​в Европе. Но даже представить не мог, что под крыльями ветряных мельниц встретит любовь.

В Запорожской области круглый год охотятся на ветер.

"Ты чувствуешь себя причастным к созданию экологически чистого продукта, экологически чистой энергии и это вдохновляет", – говорит Дмитрий Ткаченко, специалист по строительству станций ВИЭ, менеджер ДТЭК Приморская ВЭС.

Шесть лет назад инженер из Донецка, Дмитрий Ткаченко, приехал в Ботиево, чтобы построить то, что сейчас называют одним из чудес Украины – Ботиевскую ветроэлектростанцию ​​компании ДТЭК.

Мощность станции 200 мегаватт. Этого хватит, чтобы полгода обеспечивать электричеством целый областной центр, такой как, Запорожье. Ведь гигантские генераторы работают даже при слабом ветра.

Он нашел здесь не только дело своей жизни, но и любовь. Ольга тогда преподавала английский в местной сельской школе. Дмитрий покорил ее сердце не сразу.

"Думала, что он у нас будет ветренный, как ветровые электростанции, вот, а потом оказалось, что он совершенно другой. Влюбились", – делится Ольга.

Даже свадебные фото супруги сделали среди ветряков.

Станция круто изменила жизнь не только этой семьи. Громада села Ботиево за время партнерства с компанией ДТЭК получила почти 10 миллионов гривен на различные социальные проекты. К примеру, на месте свалки появился современный парк.

Сейчас Дмитрий присоединился к строительству объектов Приморской ветроэлектростанции.

"На конец этого года установленная мощность ветровой генерации ДТЭК будет составлять 500 мегаватт. Этого хватит для снабжения нескольких крупных городов! Это уникальные объемы инвестиции и уникальные объемы технического строительства для Украины, особенно в области энергия ветра и возобновляемой энергетики в частности", – говорит он.

Ботиевская ВЭС – один из самых популярных объектов промышленного туризма Украины. Ежегодно станцию ​​посещают полторы тысячи желающих приобщиться к зеленой энергетики будущего. 

Ранее сообщалось, что на Приморской ветровой электростанции (ВЭС) заработали семь первых турбин. По проекту их будет более полусотни. Когда станция заработает на полную мощность, она будет генерировать почти 700 млн киловатт-часов экологически чистой "зеленой" электроэнергии. Это станет очередным шагом к достижению энергетической независимости Украины.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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Тег видео, альтернативная энергетика, зеленая энергетика, ДТЭК ВИЭ, ветроэнергетика, вэс

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