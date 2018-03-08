"Зеленая" энергетика: как Латвия зарабатывает на воде и ветре
Без помощи государства развитие "зеленой" энергетики невозможно, отмечает латвийский эксперт
Ветряки, солнечные панели и малые гидроэлектростанции обеспечивают пятую часть всей энергии Латвии. Хотя еще 15 лет назад эта цифра была близка к нулю. Сейчас Латвия – крупнейший поставщик электрики в другие страны Балтии. Как "зеленые" технологии работают и почему они так популярны – выясняли журналисты "Сегодня".
С начала мая по октябрь латвийская школа обходится исключительно энергией солнечных батарей, экономя каждый месяц 2,5 тысячи евро. Установили систему за 130 тысяч евро. Деньги дали Евросоюз и местная власть.
Без помощи государства развитие "зеленой" энергетики невозможно, говорит Кристап Степанов. Он представляет ассоциацию ветряной энергии Латвии. По его словам, в начале 2000-х в стране был настоящий бум на ветряки.
Сначала государство выдавало компаниям субсидии. Но через несколько лет помощь свернули, и строительство ветряков – тоже. Сейчас они дают Латвии около 80 мегаватт энергии – втрое меньше чем, к примеру, в соседней Эстонии.
Больше всего энергии Латвия производит на гидро- и теплоэлектростанциях. Популярны и востребованы так называемые малые ГЭС. Так, на месте старой мельницы частный предприниматель обустроил небольшую ГЭС на 200 киловатт в час. Электричество он продает государственной компании, а уже та – отдельным потребителям
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