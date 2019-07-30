Зеленая энергетика в Украине оказалась под угрозой развития 2019-07-30T22:06:45+03:00 Экономика Решение суда, отменившего тарфи «Укрэнерго», опасно влияет на будущее экологически чистой отрасли

Развитие зеленой энергетики в Украине может стать на паузу. Владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива уже подсчитывают убытки от решения окружного административного суда Киева. В июле они могут не получить почти 1.5 млрд. гривень за электроэнергию, которую уже продали.

Переход на альтернативную энергетику – это мировой тренд. Она стремительно развивается и в Украине – устанавливают новые ветряки, солнечные панели, и биооборудование. Но – дальнейшее развитие отрасли под угрозой.

С начала месяца владельцы станций, принимающих киловатты из возобновляемых источников, не дополучают деньги за свою электроэнергию.

"Порядок расчета не выполнен, около 50-60% процентов мы точно недополучили", – говорит первый заместитель генерального директора управляющей компании "Ветряные парки Украины" Андрей Сергиенко.

"Это очень критическая ситуация, которая ставит под угрозу инвестирование и реализации проектов этого года, и может привести к банкротству некоторых компаний", – уверен представитель ООО "Виндкрафт Украина" Александр Яременко.

Большинство компаний, которые инвестируют в альтернативную энергетику, берут под строительство станций кредиты. И инвесторы уже начали сомневаться, что смогут закончить проекты, которые начали.

"Банк очень обеспокоен, они присылают письма, просят дать разъяснения по данной ситуации, просят подтвердить возможность финансирования реализуемых проектов и выплату кредитов по существующим проектам", – объясняет представитель ООО "Виндкрафт Украина" Александр Яременко.

Причиной начала кризиса в зеленой энергетике стало решение окружного административного суда Киева. В прошлом месяце он удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов и отменил тариф для госпредприятия "Укрэнерго". В этом тарифе была заложена компенсация разницы рыночной стоимости электроэнергии и зеленого тарифа, установленного для владельцев станций альтернативной энергетики. Долг перед ними растет каждый день.

"По зеленому тарифу долг за месяц прогнозируется порядка 1.3 млрд. гривень", – говорит директор ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец.

Сейчас из возобновляемых источников Украина получает лишь 2% энергии. К 2035 году ее производство планируется увеличить до 25%. Для этого установили "зеленый тариф". Это фиксированная цена киловатт, произведенных из альтернативных источников энергии солнца, ветра, биотоплива. Она несколько выше рыночной цены электроэнергии. Однако государство обязалось ее полностью выплачивать, чтобы поощрять инвесторов.

"Сейчас одно решение суда поставило под сомнение нормы, которые гарантировали возможность работать этой отрасли", – говорит председатель энергетической ассоциации "Украинский водородная совет" Александр Репкин.

"Это 457 компаний, которые поверили стране – государству Украина, рискнули, вложили сюда средства, и на сегодняшний день они рискуют остаться ни с чем", – подчеркивает и.о. председателя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Елена Колтик.

Развитие зеленой генерации очень важно для Украины, говорят эксперты. Уже через 10 лет энергетики начнут выводить из работы атомные станции. Зеленая энергетика может покрыть нехватку киловатт, если будет развиваться. Завтра апелляционный суд будет рассматривать жалобу на решение окружного админсуда Киева об отмене тарифа "Укрэнерго". Между тем ферросплавщики подали новый иск. Хотят заблокировать выплаты и со следующего месяца.

Ранее сообщалось, что развитие украинской "зеленой" энергетики оказалось под угрозой. Хотя Украина планирует развивать эту отрасль, инвесторы уже говорят, что могут прекратить строительство новых ветряков и солнечных станций. Оказывается, с начала месяца им не доплачивают за произведенный ток.

Ранее сообщалось, что на Приморской ветровой электростанции (ВЭС) заработали семь первых турбин. По проекту их будет более полусотни. Когда станция заработает на полную мощность, она будет генерировать почти 700 млн киловатт-часов экологически чистой "зеленой" электроэнергии. Это станет очередным шагом к достижению энергетической независимости Украины.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама