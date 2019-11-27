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Зеленая энергетика: Зеленский исключил вероятность ретроспективных изменений

27 ноября, 17:37

Президент обещает не ухудшать условия для ведения бизнеса в стране

/ Фото: Pixabay

Новая власть не будет делать никаких необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в украинском законодательстве. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках украинско-литовского экономического форума, передает РБК-Украина.

"Мы уважаем любого инвестора, который уже работает у нас в стране. Это касается всех. Независимо от сектора и направления бизнеса – начиная от ресторанного и до сектора зеленой энергетики. Я еще раз хочу подтвердить, что я и моя команда не будет делать никаких поспешных и необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в нашем законодательстве, которые бы ухудшали условия для ведения бизнеса в стране", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что ожидает значительной активизации инвестиционной деятельности в Украине.

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"Отдельно хочу обратиться к представителям всех литовских компаний, которые присутствуют сегодня здесь в этом зале. Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что последние годы литовские компании не только не покинули наш украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты. Мы вам очень благодарны за это", – сказал Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украины подписал закон, которым исправил несогласованность между положениями закона "Об альтернативных источниках энергии", в результате чего владельцам домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт гарантирована возможность продавать электричество в сеть по "зеленому" тарифу без ограничения по месту их установки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что ранее министр энергетики и экологии Алексей Оржель выступил категорически против вмешательства государства в работу энергорынков.

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