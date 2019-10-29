Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу

Новое налоговое законодательство, по словам президента, начнет действовать в 2021 году

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в Украине глубинной налоговой реформы. Об этом он сказал во время выступления на Инвестиционном форуме в Мариуполе, трансляцию которого ведет "Сегодня".

"Мы продолжим евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов", – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский назвал главным приоритетом своей команды равные и единые правила игры в Украине для малого, среднего, большого и иностранного бизнеса.

Видео: president.gov.ua

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украине следовало бы отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов. Министр при этом подчеркнул, что это не предложение налоговой реформы, а приглашение к дискуссии о налогах.

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Также Милованов настаивает на максимальной детенизации экономики.

Как сообщал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, в Украине на сегодняшний день около 35% экономики находится в тени, и с нее не платятся налоги.

При этом ранее Верланов заявлял, что закон о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогови экономического роста Украины.

Кроме того, в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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