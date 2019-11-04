Зеленский дал добро на судейскую перезагрузку, проект бюджета-2020 обновили: итоги дня

Украинцы покупают автомобили и валюту, а доллар снова растет

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Общество

14 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского управления. Закон, в частности, вдвое сокращает состава Верховного суда: с 200 до 100 судей. Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей – ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса.

107 тысяч человек посетили с начала 2019 года Чернобыльскую зону в качестве туристов, при этом почти 80% были иностранцами. Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения. Больше всего приехало из Великобритании – 15738 человек, Польши – 9378, Германии – 7826, США – 5580, Чехии – 4063.

Не менее 2 млн рыбин погибли на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок. Считается, что причиной этого мог стать выход сероводорода, произошедший из-за нарушения технологического процесса при добыче песка.

Ввоз еще 54 книг из России запретил Госкомтелерадио из-за пропаганды государства-агрессора. В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 266 изданий.

Авиакомпания Wizz Air выполнила свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия).

Президент Зеленский сменил председателя Черкасской областной государственной администрации. Уволен Игорь Шевченко согласно поданному им заявлению. Назначен Роман Боднар, который ранее работал в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о сложении депутатских полномочий из-за проблем с сердцем.

Выросли на 5% продажи новых легковых автомобилей в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 70,7 тысячи единиц, сообщили в ассоциации "Укравтопром". В октябре продажи выросли, по сравнению с октябрем 2018 года, на 25% – до 9 тысяч авто.

Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий в наличной форме за сентябрь. Субсидии получили 660,9 тыс. пенсионеров на общую сумму 155,1 млн грн.

Экономика

Ослабил на 6 копеек до 24,80 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 ноября. За неделю с 29 октября по 5 ноября гривня окрепла по отношению к доллару на 37 копеек.

Правительство утвердило доработанный проект государственного бюджета на 2020 год. Он не предусматривает повышения налогов и предполагает сокращение дефицита.

156,9 млн долларов Национальный банк купил на прошлой неделе – с 28 октября по 1 ноября – на межбанковском валютном рынке, что в 1,7 раза больше показателя неделей ранее. На прошлой неделе регулятор не продавал валюту. В результате с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,132 миллиарда долларов, или в 9,6 раза.

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1 ноября начат отбор газа из подземных хранилищ. По состоянию на 2 ноября запасы в хранилищах составляют 21 млрд 759,46 млн куб. м. Из них в этот день было отобрано на 19,45 млн куб. м газа при импорте 34,34 млн куб. м и внутренней добыче 55,74 млн куб. м.

1,505 млрд долларов украинцы в октябре купили через банковскую систему, на 91,5 млн долларов больше, чем продали. Покупка превысила продажу после того, как в сентябре украинцы продали больше валюты. За январь-октябрь продажа валюты населением через банки остается выше покупки на 53,7 млн долларов.

Рекордные 39,80 млн тонн зерновых в январе-сентябре Украина экспортировала, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% – до 6,834 млрд долларов

Увеличила на 45,4% Украина в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа, – до 13,29 млрд кубометров. Импорт осуществлялся исключительно из Европы. Было импортировано 8,53 млрд кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,3 млрд и 3,5 млрд соответственно.

Мир

Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение своих устройств. Речь идет о гаджетах, произведенных до 2012 года.

Саудовская Аравия официально сообщила об IPO своей государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Цена размещения и количество акций, которые будут размещены, определят в конце периода сбора заявок. Над размещением будет работать масштабный пул международных банков. IPO Saudi Aramco, как ожидается, станет крупнейшим в истории. При размещении 2% акций на первом этапе компания может привлечь 40 млрд долларов. Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года,

В связи с девятикратным превышением допустимой нормы загрязнения воздуха в Дели власти приняли решение об ограничении движения в городской черте частных автомобилей. Им будет разрешено выезжать на улицы не ежедневно, а через день. В результате почти 1,2 миллиона автомобилей ежедневно не будут выезжать на улицы города в течение двух недель.

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