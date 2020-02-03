Зеленский хочет покупать каспийский газ при помощи турецкого газопровода

Украина заинтересована в поставках каспийского газа через Турцию. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергопоставок. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа газопроводом TANAP в Украину", – сказал Зеленский.

До подписания газового соглашения с Россией Украина, опасаясь срыва поставок газа, в 2019 году нарастила импорт газа на 34,4% – до 14 млрд куб. м. Из Словакии было импортировано 9,15 млрд куб. м газа, из Польши и Венгрии – 1,4 млрд куб. м и 3,67 млрд куб. м соответственно.

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При этом запасы накопленного на зиму природного газа в Украине сокращаются. Так, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 февраля составил 16,95 млрд куб. м, тогда как 25 января в ПХГ было 17,24 млрд куб. м.

Между тем, украинские власти рассматривают возможности диверсификации поставки газа. В частности, Украина сможет принять 6,6 млрд кубометров голубого топлива из Польши на протяжении 2020 года.

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Кроме того, сайт "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американцев добывать газ и нефть в Украине.

Более того, глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа в Европу. "Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии", − отметил он. Также Коболев предложил европейцам использовать и украинские подземные хранилища газа, так как в них остается много свободного объема.

После завершения действия нового газового контракта, подписанного "Нафтогазом" и "Газпромом", транзит газа из РФ по территории Украины, скорее всего, составит не менее 40 млрд кубометров в год. Однако за пять лет украинскую газотранспортную систему подготовят и к иному развитию событий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "ДТЭК Нафтогаз" добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи Украины.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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