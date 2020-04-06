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Зеленский хочет помочь малому и среднему бизнесу преодолеть кризис

6 апреля, 19:07

Виктория Подолянец

Во время пандемии власти выделяют крупные суммы господдержки

Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, поскольку не может работать и не имеет большой финансовой подушки. А ведь именно бизнес – это рабочие места и налоги", – сказал глава государства.

На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки существующих благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не наращивать число просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

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"Мир изменился. Работать в тени сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", – подчеркнула советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова.

Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в разных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем, резюмировал Зеленский.

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Участники совещания пообещали в ближайшие дни представить действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году.

Кроме того, мы рассказывали: страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бизнес кредиты налоговые каникулы Владимир Зеленский кредитные каникулы

Источник: Сегодня

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