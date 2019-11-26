Зеленский: Наша глобальная цель – построить страну с хорошо развитой цифровой экономикой

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что одной из приоритетных задач украинской власти сегодня является развитие цифровой экономики страны и цифровизация государственных услуг, ведь это не только освобождает граждан от излишней бюрократии, но и помогает в борьбе с коррупцией.

@Украина, IT-специалисты которой на аутсорсе уже оцифровали полмира, просто заслуживает иметь цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни", – сказал глава государства в ходе выступления на Цифровом форуме Digital society sandbox в рамках официального визита в Эстонию.

Он отметил, что украинский проект "Государство в смартфоне" "облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь коррупционерам".

"И сегодня это самая главная, приоритетная задача для нашего молодого, нового правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все, коррупционера нет. И это не взрыв", – добавил Владимир Зеленский.

Президент констатировал факт, что в вопросах инноваций и модернизации государства Эстония сделала огромный рывок и сейчас является одним из лидеров ЕС, поэтому Украина готова изучать и перенимать ее опыт.

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"Мы не стесняемся учиться... Спасибо, что и вы готовы делиться своим очень важным для нас опытом, показываете, как создать современную и эффективную систему управления, реальные, честные и открытые правила для бизнеса, привлекательный инвестиционный климат", – подчеркнул он.

По словам главы государства, успех Эстонии в этой сфере является результатом длительной и упорной работы. Благодаря диджитализации граждане могут оформить налоговую декларацию за пять минут, экономятся значительные ресурсы и кипы бумаги и т. д.

"Подобная оптимизация процессов в Украине может сэкономить еще больше ресурсов", – отметил Владимир Зеленский.

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Но наиболее впечатляющим результатом цифровизации в Эстонии президент назвал преодоление коррупции.

"Мы видим, что переход к цифровым государственным услугам не только освободил граждан от лишней бюрократии, но и помог государству избавиться от коррупции и увеличил доверие к власти", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня в Украине впервые за 28 лет независимости создано Министерство цифровой трансформации, и поблагодарил эстонскую Академию электронного управления за совместное с ведомством внедрение проекта E_GOV_4_UKRAINE.

"Он является составной частью программы по децентрализации U-LEAD, которая финансируется Европейским Союзом совместно со Швецией и Эстонией. Этот проект выведет Украину на новый уровень цифровых преобразований. В рамках этого проекта создается система электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита", а также автоматизируется работа центров по предоставлению административных услуг", – сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о принятии большого количества законов, которые должны способствовать улучшению бизнес-климата в государстве и борьбе с коррупцией. Он вспомнил подобный опыт Эстонии, в частности правительства Марта Лаара, которое работало в 1992-1994 годах. "Иногда для действительно радикальных изменений в стране нужна радикальная скорость. Это касается и противодействия коррупции, и системы eHealth, и диджитализации в целом", – убежден Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал о запуске нового проекта – инновационной платформы, которая называется Lift. Она создана для поиска квалифицированных специалистов, способных обеспечить быстрые изменения в стране и ее дальнейшее развитие. Присоединиться к проекту могут все желающие.

В ходе Цифрового форума президенты Украины и Эстонии ознакомились с презентацией проекта Digital society sandbox.

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