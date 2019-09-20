Зеленский обсудил с представителями МВФ сотрудничество и реформы

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

"Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, которая реализуется президентом Украины и украинским правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", – сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", – заявил глава украинского государства.

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Кроме того, говорится в сообщении, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации с ПриватБанком.

"Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров", – информируют пресс-службе президента.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

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В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) будет подписана до конца 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала переговоры. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.

По данным Bloomberg, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. В МВФ заявили, что вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

В июне министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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