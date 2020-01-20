Зеленский объяснил, почему не хочет отправлять деньги за границу

Владимир Зеленский. Фото: ОПЕНГРАФ

Украинские власти пожертвуют политическим рейтингом ради реального улучшения инвестиционного климата в Украине. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Newsweek.

"С нашей замечательной командой мы хотим открыть страну – открыть для бизнеса. В конце концов, это эгоистичная цель: мы хотим, чтобы Украина работала для нас и для наших детей. Мы хотим жить здесь, поэтому нам нужен хороший инвестиционный климат. Я не хочу отправлять деньги в другие страны, поэтому должно быть выгодно жить и работать в Украине. Это наша главная цель, и у нас впереди пять лет", – сообщил он.

Зеленский указал, что не возражает против снижения рейтингов, если это приводит к принятию жестких, но правильных решений.

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"За первые 2,5 месяца парламент принял более 80 законов, в основном направленных на улучшение инвестиционного климата и включающих некоторые очень сложные области, такие как земельная реформа, налогообложение и огромный план приватизации", – напомнил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент готов сложить свои полномочия, но при определенных условиях.

Также мы рассказывали о том, как Зеленский предложил решить резонансный вопрос с переименованием в Украине улиц. Президент считает, что улицы можно называть в честь современных украинских героев, которые не будут вызывать противоречий ни в одном уголке страны.

Напомним, Киеврада переименовала десятки улиц в столице. Новости "Сегодня" разобрались, кем были люди, в честь которых их назвали. Улицы были названы в честь героев войны на Донбассе и общественных деятелей.

Кроме того, в Киеве даже назвали улицу в честь известного американского политика и большого друга Украины Джона Маккейна. Подробнее смотрите в сюжете:

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