Зеленский одобрил протоколы со Швейцарией и Турцией об избежании двойного налогообложения

/ Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал законы № 0004 и № 0005 о ратификации протоколов между Кабинетом министров Украины и правительствами Швейцарии и Турции об изменениях в конвенцию касательно избежания двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Оба проекта внесли в Верховную Раду 10 сентября. Народные депутаты поддержали их 18 сентября, после чего направили на подпись президенту. Обратно с подписью Зеленского документы поступили в парламент сегодня, 23 сентября.

"В процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в конвенцию между правительством Украины и Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокола к ней", – сказано в пояснительной записке к первому документу.

Реклама

"В процессе переговоров с турецкой стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество", – говорится в пояснительной записке ко второму документу.

В тренде Молдова и Россия продлевают газовый контракт: что это значит для Украины

Новости "Сегодня" писали, что Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал в январе 2019 года.

А в октябре 2017 года аналогичный документ подписали представители правительств Украины и Турции.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама