Зеленский отменил список не подлежащих приватизации предприятий

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

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Президент Владимир Зеленский, который передал на приватизацию отель "Днепр", также подписал закон, которым отменяется перечень объектов, не подлежащих приватизации. Об этом сообщила на брифинге замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Этот перечень был одной из преград для проведения большой приватизации в Украине", – сказала Ковалив, отметив, что ожидает реального старта большой приватизации.

Слова Ковалив подтверждают и данные в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий. Законопроект № 1054-1 был принят во втором чтении. В первом чтении документ приняли в сентябре.

Помимо прочего, законопроект предусматривает, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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