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Зеленский отправился с рабочим визитом в Швейцарию

22 января, 12:23

Глава украинского государства примет участие в экономическом форуме в Давосе

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Charles Platiau

В среду, 22 января, президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, он примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Предусмотрено выступление Владимира Зеленского во время Давосского форума.

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Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Напомним, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что участие в Давосе ценно для руководства государства не только с точки зрения возможного привлечения инвестиций.

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По его словам, на экономическом форуме Владимир Зеленский получит возможность провести ряд полезных встреч, в том числе и с политиками и бизнесменами тех стран, с которыми он в ближайшее время вряд ли бы где-то пересекся.

Читайте больше в материале "Сегодня" о поездке руководства страны на экономический форум Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего.

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Швейцария визит Давос Владимир Зеленский

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