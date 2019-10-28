Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"

Фото: dniprohotel.ua

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После того, как в Украине запустили сервис по мониторингу изменений, которые происходят с государственными предприятиями, президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами (ГУД, укр. – ДУС) Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины для приватизации. Об этом сообщила на брифинге замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились под управлением Государственного управления делами, Фонду госимущества на приватизацию. Мы с командой провели инвентаризацию предприятий Государственного управления делами, выбрали первые пять, которые уже полностью готовы, по которым у нас нет запретов судов и других юридических ограничений на приватизацию. Эти первые пять предприятий, включая пресловутый отель "Днепр" в Киеве на Европейской площади, включая аграрное предприятие, которое было в управлении ГУД, мы передаем Фонду госимущества", – заявила Ковалив.

Предприятия, которые передаются ФГИ, в большинстве своем относятся к малой приватизации, потому будут продаваться на рыночных условиях на площадке ProZorro, уточнила Ковалив. При этом отель "Днепр" будет продаваться в рамках процедуры большой приватизации с привлечением инвестиционного советника.

По ее словам, все полученные от приватизации объектов ГУД средства будут направлены в госбюджет, откуда будут использованы для финансирования госдолга и на проекты социального развития.

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По ее словам, все предприятия ГУД будут переданы на приватизацию в течение трех месяцев.

"Ключевой месседж от нас – все ключевые предприятия, который находятся в управлении ГУД, уже передаются Фонду госимущества на приватизацию или будут переданы в следующие три месяца. Приватизационный процесс в Украине мы начинаем с себя, передавая эти предприятия. Следующими будут идти [предприятия] правительства. Президент своим указом в сентябре поручил правительству передать первые 500 государственных предприятий на малую приватизацию до конца года. В правительстве эта работа тоже продолжается. Поэтому мы ожидаем в ближайшее время активного и не на словах запуска приватизации", – сказала Ковалив.

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий. Законопроект № 1054-1 был принят во втором чтении. В первом чтении документ приняли в сентябре:

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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