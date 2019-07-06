Зеленский передал "привет" контрабандистам

Президент посоветовал волноваться тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", – сказал он.

Зеленский добавил, что именно поэтому с ним на Закарпатье, а до этого во Львовскую область приехали и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, заместители главы ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов и и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце июня правоохранители провели 11 обысков в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины.

В том же месяце в Черновицкой области налоговые милиционеры задержали автомобиль с контрабандными сигаретами: 78 ящиков с табачными изделиями нашли в багажнике.

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