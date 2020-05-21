Зеленский подписал закон о банковской деятельности

Закон предусматривает комплекс изменений в банковской сфере, что было требованием МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Закон предусматривает комплекс изменений в банковской сфере, в частности путем укрепления корпоративного управления, и урегулирование особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, улучшение ликвидационной процедуры и работы с кредиторами ликвидируемого банка.

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"Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", – рассказали в Офисе президента.

Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 21 мая глава парламента Дмитрий Разумков подписал банковский закон и направил его на подпись президенту.

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Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом на общую сумму 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

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Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить 1,9 млрд долларов и поступить в Украину до конца мая.

В МВФ считают, что на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса COVID-19 понадобится три года. Самый большой шок уже прошел, но в марте 170 стран показали экономическое падение.

В целом, как неоднократно заявлял президент Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

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