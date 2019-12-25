Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию

Также в законе говорится о запрете импорта электроэнергии из России

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Таким обрахом власти хотят обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке и урегулировать работу теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии.

В соответствии с законом, если цены на рынке электроэнергии будут колебаться, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сможет устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Эти цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением правительства о возложении специальных обязанностей).

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Закон также запрещает продажу и поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Вместе с тем Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что тариф на электроэнергию для населения, которое потребляет свыше 500 кВт·ч, необходимо поднять до экономически обоснованного уровня.

Также мы сообщали, что уже в следующем году в Украине может вырасти стоимость электроэнергии для состоятельных граждан.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, есть ли в среднесрочной и долгосрочной перспективе альтернатива выравниванию цен на электроэнергию для населения и промышленности:

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