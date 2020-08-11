Зеленский подписал закон о поддержке украинского кино: съемки должны подешеветь

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс о поддержке и повышении международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса Украины, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

Удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и усилению туристической привлекательности Украины, говорится в сообщении Банковой.

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Напомним, 23 сентября 2019 года Зеленский подписал закон №1058 о поддержке иностранного кино в Украине. Он предусматривает госсубсидии для возврата части расходов иностранным субъектам кинематографии при производстве фильма в Украине.

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