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Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

16 ноября, 13:58

В двухстороннюю Конвенцию об избежании двойного налогообложения внесли изминения

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0003 "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы".

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 15 ноября документ был возвращен с подписью президента.

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Как сообщалось, 30 октября Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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Фото: welcomia / Freepik

Ратификация протокола будет способствовать совершенствованию норм Конвенции между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Ранее мы писали, что Украина подписала важную конвенцию о налогообложении – "Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения" (MLI).

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Кипр конвенция офшоры

Источник: Интерфакс-Украина

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