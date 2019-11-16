Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0003 "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы".
Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 15 ноября документ был возвращен с подписью президента.
Как сообщалось, 30 октября Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
Ратификация протокола будет способствовать совершенствованию норм Конвенции между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
Ранее мы писали, что Украина подписала важную конвенцию о налогообложении – "Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения" (MLI).
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