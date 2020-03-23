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Зеленский поговорил с главой МВФ Георгиевой: что обсудили

23 марта, 03:56

Елена Вус

Собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой относительно сотрудничества Украины с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. Владимир Зеленский проинформировал главу Международного валютного фонда о положении дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19.

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Также собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в ​​связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – подчеркнул глава государства.

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"Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", – отметила Кристалина Георгиева.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Киев ожидает результата консультаций с Международным валютным фондом о получении финансирования в связи с эпидемией коронавируса.

МВФ предложил выделить 50 млрд долларовв экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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Владимир Зеленский МВФ телефонный разговор Кристалина Георгиева

Источник: Сегодня

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