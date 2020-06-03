Зеленский пообещал поддерживать компании из агросектора

Из-за того, что в Украине не могут провести полноценную реформу рынка земли, аграриям придется использовать договоры длительной аренды сельхозземель. И интересы компаний, в том числе иностранных, которые вынуждены довольствоваться арендой земли вместо права собственности на нее, собирается защищать президент Владимир Зеленский.

"Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая. Мы сделаем сначала кредитные условия, чтобы наши фермеры могли брать кредиты под 2% и тогда мы сможем открыть рынок для всех. При этом мы готовы защищать договора длительной аренды и иностранные компании, которые давно на нашем рынке", – сказал глава государства во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду.

При этом Зеленский призвал бизнес сообщать местной власти о наличии каких-либо проблем.

Реклама

Как известно, президент Зеленский много времени и усилий уделяет вопросу создания полноценного рынка земли в Украине. Подписывая закон о рынке земли, он сказал, что это – исторический момент для всех украинцев и для него лично.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд прогнозировал, что несовершенная земельная реформа не откроет для Украины доступ к финансированию международных организаций, и в частности, к деньгам Международного валютного фонда. Как известно, 30 марта Верховная Рада приняла два закона, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. Закон о рынке земли был изменен, да и фактическое открытие рынка земли отложено до июля 2021 года. Получается, в таком виде это не реформа, потому что она не принесет существенных доходов в украинский бюджет уже в 2020 году.

В тренде Доллар в Украине продолжил дешеветь: официальный курс

Однако в МВФ все же согласились выделить Украине деньги, несмотря на реформу, принятую в несколько "усеченном виде".

Поступление первого транша в размере 1,9 млрд долларов ожидалось 6 июня, но, как оказалось, Украину не внесли в план встречи Исполнительного совета МВФ.

Реклама

Правительство рассчитывает, что МВФ до 10 июня примет окончательное решение о выделении Украине первого транша в рамках новой программы сотрудничества.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама