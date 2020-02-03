Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах

Зеленский и Эрдоган / Фото: president.gov.ua

Украина и Турция намерены увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"У нас есть амбициозная цель – достичь объема двусторонней торговли до 10 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, во время встречи стороны обсудили ряд тем, в том числе сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах.

Реклама

В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 4 млрд долларов.

В тренде В Украине заработали дешевые кредиты для бизнеса: кому это нужно и какие условия

Как известно, сегодня Эрдоган прибыл в Киев с визитом.

Отметим, ранее эксперты рассказали, о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве.

Напомним, ранее Украину посетил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он провел ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Среди прочего, Помпео обсудил с Зеленским развитие инфраструктуры Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама