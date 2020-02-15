Зеленский после встречи с главой МВФ сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве

Встреча Георгиевой и Зеленского / Фото: president.gov.ua

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Это уже вторые переговоры Главы государства с руководителем МВФ в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские", – подытожил Владимир Зеленский.

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Более детально о поездке украинской делегации в Германию читайте в материале Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд не начнет новую программу расширенного финансирования Украины, которая предусматривает выделение 5,5 млрд долларов, до выполнения ранее установленных условий.

В декабре министр финансов Оксана Маркарова также подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

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