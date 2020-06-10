Зеленский после жалоб бизнесменов потребовал отменить спецпошлину на сырье для легкой промышленности

После повышения пошлин на посылки из-за границы в Украине могут отменить спецпошлину на сырье. Об этом во время рабочей поездки в Черниговскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса.

Местные предприниматели пожаловались на высокую специальною ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции.

После этого Зеленский связался по телефону с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко по этой проблеме.

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"Министерство экономики обобщило этот вопрос – и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", – отметил глава государства.

Представители легкой промышленности отметили, что для их отрасли самое важное – это сохранение рабочих мест. Но внутренний рынок Украины, где объем потребления составляет минимум 170 млрд грн, сегодня заполнен более дешевой иностранной продукцией, а доля продукции отечественных производителей составляет всего лишь 15-20%.

Также предприниматели призвали власти при закупке средств индивидуальной защиты предоставить приоритет украинским производителям, которые переориентировались на изготовление этой продукции из-за эпидемии коронавируса. Президент сказал, что лично контролировал этот вопрос. Он отметил, что ГП "Медицинские закупки Украины" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты у украинских производителей.

Глава государства пояснил, что с начала эпидемии коронавируса при полном отсутствии в украинских больницах и аптеках средств индивидуальной защиты было принято решение закупать медицинские товары за рубежом через специальный фонд. Но когда закупки медсредств были переданы в Министерство здравоохранения, приоритетом стали национальные производители.

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"Минздраву поставлена задача № 1: встретиться с отечественными производителями, которые должны были за это время переориентироваться на свое производство, и работать прежде всего с нашими производителями", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во Львове сразу пять фабрик, которые шьют одежду, начали шить защитные костюмы для врачей. На время карантина свернули собственное производство, чтобы помочь медикам.

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