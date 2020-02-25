Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам

Президент установил дедлайн, до которого правительство должно решить проблему

Пока в Украине планируют закрыть убыточные шахты и найти горнякам новую работу, задолженность по зарплатам на государственных шахтах уже превысила миллиард гривен. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями угольной отрасли.

При этом глава государства пригрозил, что если правительство не решит проблему в течение марта и апреля, чиновники Кабинета министров тоже не будут получать зарплаты.

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"Если мы не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать заработную плату за эти месяцы", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, работники государственных шахт по всей Украине устраивают протесты и организовывают забастовки из-за задержек зарплат. Пока что правительство пытается справиться с проблемой, выделяя средства на погашение долгов по частям. Например, 10 февраля Кабмин перечислил 163 млн гривен на зарплаты шахтерам.

Впрочем, как рассказали новостям "Сегодня" сотрудники государственных шахт, такая тактика не приносит плодов, ведь люди живут практически без средств к существованию еще с ноября 2019 года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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