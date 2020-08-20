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Зеленский: водный транспорт позволит сохранить автодороги и миллиарды гривен

20 августа, 19:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Водный транспорт - один из самых дешевых видов перевозок, говорит президент

Президент Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги, сообщает пресс-служба Банковой.

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Во время общения со СМИ в Херсонской области Зеленский отметил, что сейчас государство вкладывает миллиарды гривен в ремонт и строительство автомобильных дорог, а потом перегруженные фуры разрушают дорожное полотно.

"Страна должна иметь несколько путей перевозок. Водный транспорт – один из самых дешевых видов перевозок", – отметил президент.

По словам главы государства, законопроект о водном транспорте находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады, но для его окончательной редакции идут споры среди депутатов.

Как сообщает пресс-служба Банковой, принятие закона будет способствовать увеличению грузопотока до 35 млн тонн в год; сохранению дорог и экономии 1 млрд грн на ремонт дорожного покрытия в течение четырех лет. Документ в случае его принятия обеспечит постоянное финансирование безопасной речной инфраструктуры, будет стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий и рабочих мест, а также откроет допуск судов под иностранным флагом к внутренним водным путям Украины, что будет способствовать развитию международной торговли.

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Напомним, Кабинет министров внес развитие речного и морского транспорта в приоритетные сферы деятельности Министерства инфраструктуры на следующие пять лет.

Как сообщал сайт "Сегодня", по подсчетам экспертов, Украина может получать 27 млн долларов в год от грузоперевозок по рекам.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси:

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транспорт реки Владимир Зеленский судоходство грузовые перевозки

Источник: Сегодня

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