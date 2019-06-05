Зеленский прокомментировал суды по делу ПриватБанка

Президент озвучил свою позицию на встрече с вице-президентом Еврокомиссии

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев ПриватБанка. Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По словам главы государства, в вопросе с ПриватБанком он собирается защищать только государство.

"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их сторон", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

Вслед за Кабмином НБУ обжаловал решение суда об отмене национализации ПриватБанка. В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение. Также апелляцию подал и сам государственный ПриватБанк.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена.

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