Зеленский прокомментировал суды по делу ПриватБанка
Президент озвучил свою позицию на встрече с вице-президентом Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев ПриватБанка. Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
По словам главы государства, в вопросе с ПриватБанком он собирается защищать только государство.
"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их сторон", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.
Вслед за Кабмином НБУ обжаловал решение суда об отмене национализации ПриватБанка. В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение. Также апелляцию подал и сам государственный ПриватБанк.
Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский прокомментировал суды по делу ПриватБанка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский решил изменить состав делегации на переговорах в Минске: подробности
Вместо главы Генштаба Руслана Хомчака во встрече примет участие замкомандующего ОС Богдан Бондарь
Зеленский встретился с Дудой в Брюсселе: стали известны детали переговоров
Дуда заявил, что на встрече с Зеленским намерен заверить его в поддержке Варшавой Киева