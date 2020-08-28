Зеленский просит ЕС не тянуть с выделением Украине "исключительного" кредита в 1,2 млрд евро

Кабмин рассчитывает уже до конца года получить второй транш макрофинанса

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсуждались вопросы финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза.

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Глава государства отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ. Была выражена надежда, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий, сообщает пресс-служба Банковой.

"Правительство уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", – сообщил президент.

Напомним, 25 августа Верховная Рада на внеочередном заседании дала добро на "исключительный" кредит ЕС для Украины и ратифицировала меморандум с Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи в сумме до 1,2 млрд евро. "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Как уточнил премьер Денис Шмыгаль, решение Рады позволит Украине в ближайшее время получить от ЕС 600 млн евро.

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Напомним, 23 июня Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко. В целом такая помощь ЕС предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал о новой программе Международного валютного фонда для Украины:

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