Зеленский рассказал, как будут повышать минимальную зарплату

Повышение "минималки" до 6 500 грн ожидается в середине 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как будет происходить запланированное увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Бюджет обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. 5 000 это первое увеличение, мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6 500", – заявил гарант.

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По его словам, повышение "минималки" до 6 500 грн произойдет в середине 2021 года.

"Мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6 000 гривен мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5 000 – сейчас, с 1 сентября, и затем в середине 2021 года будет 6 500. Это наши обещания и не только. Это расчеты", – подчеркнул президент.

Полное интервью с Владимиром Зеленским смотрите на телеканале "Украина 24".

Напомним, что в Нацбанке рассказали, как рост минималки отразится на инфляции в Украине. Так, новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко назвал "дискуссионным" вопрос повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен в 2021 году.

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