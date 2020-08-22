Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Зеленский рассказал, как будут повышать минимальную зарплату

22 августа, 19:42

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Повышение "минималки" до 6 500 грн ожидается в середине 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как будет происходить запланированное увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Бюджет обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. 5 000 это первое увеличение, мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6 500", – заявил гарант.

Реклама

По его словам, повышение "минималки" до 6 500 грн произойдет в середине 2021 года.

"Мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6 000 гривен мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5 000 – сейчас, с 1 сентября, и затем в середине 2021 года будет 6 500. Это наши обещания и не только. Это расчеты", – подчеркнул президент.

Полное интервью с Владимиром Зеленским смотрите на телеканале "Украина 24".

Напомним, что в Нацбанке рассказали, как рост минималки отразится на инфляции в Украине. Так, новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко назвал "дискуссионным" вопрос повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен в 2021 году.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент повышение Владимир Зеленский минимальная зарплата

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров Украины
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров УкраиныЭкономика
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из "тени"Экономика
САП остановила дело
САП остановила дело "Роттердам+" на основании статьи об отсутствии доказательств – документЭкономика
Долги
Долги "Центрэнерго" 1,4 млрд грн, – аудиторыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять