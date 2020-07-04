Зеленский рассказал, как идет отбор кандидатур на пост нового главы НБУ

Президент Владимир Зеленский провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре нового главы Национального банка. Об этом Зеленский рассказал во время своей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы НБУ. – Ред.), и их личное впечатление об этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", – сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями главы НБУ и представителями коммерческих банков Украины.

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"Все три списка, которые предложили эти три "стола" банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них финансовое состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил", – отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и отметил, что имел профессиональные отношения с Яковом Смолием.

"У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 3 июля Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала президентское представление на увольнение Якова Смолия с должности руководителя Национального банка Украины. Данный проект постановления поддержали 286 народных депутатов.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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