Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине: подробности

Встреча Владимира Зеленского и Абдулсалама аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Во время своего визита в Оман президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

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"Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Напомним, в декабре Владимир Зеленский посетил Азербайджан.

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