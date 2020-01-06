Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине: подробности

Во время своего визита в Оман президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.
"Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине", – говорится в сообщении.
Как отмечается, оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.
Напомним, в декабре Владимир Зеленский посетил Азербайджан.
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