Зарплаты наших героев вырастут: Зеленский сделал новое обещание

Зарплата врачей второго звена в Украине, где собираются продлить карантин, сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся под его председательством.

Глава государства обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – предположил президент Зеленский.

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По данным чиновников, на повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10,5 тысяч гривен. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей", – сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышения средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч грн, а младшего – будет приближаться к 6 тысячам гривен.

"В нашей медицине именно специалисты – те, кем мы гордимся. В условиях устаревших больниц, оборудования, сверхнизких зарплат они героически спасают жизни украинцев. Чтобы наши квалифицированные кадры были мотивированы, не выезжали за границу, государство Украина должно о них заботиться. Повышение зарплат – лучший способ показать, что мы их ценим", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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На совещании обсудили и эпидемическую ситуацию. Президент обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки (31 человек). Главе государства доложили, что абсолютное большинство умерших – это люди пожилого возраста, которые имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальная служба здоровья Украины уже расплатилась с медучреждениями за апрель и май.

Напомним, в последнее время эпидемия не на шутку разбушевалась – только за последние сутки в Украине коронавирус установил два антирекорда.

В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумались над возвращением некоторых ограничений.

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