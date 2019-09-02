Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила "казначейский" рекорд: итоги дня

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Почти 300 законопроектов уже зарегистрировано, среди них 67 определены Президентом Украины для безотлагательного рассмотрения. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Внесены семь законопроектов об изменениях в Конституцию, которые будут включены в повестку дня сессии и направлены в Конституционный суд для предоставления заключения.

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты законов о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

В течение 10 дней, до 12 сентября аэропорт "Киев" не будет обслуживать пассажиров в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в аэропорту "Борисполь".

Полностью обновить состав судов первой инстанции следует еще в 2019 году, заявил Владимир Зеленский, а недобропорядочных судей он будет лишать должности и звания. Также в этих судах необходимо заполнить около 2 тысяч вакансий.

До 1 декабря правительство должно подготовить, а парламент принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли – так распорядился Владимир Зеленский. Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли в Украине с середины 2020 года.

Кабинет министров сделал закрытыми заседания правительства, о результатах будут сообщать после на брифингах. "Заседания правительства не должны превращаться в шоу", – сказал Алексей Гончарук.

Экономика

Ослабил на 12 копеек до 25,26 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 3 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 2 сентября.

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20,0 млн долларов купил Национальный банк в течение недели с 27-30 августа на межбанковском валютном рынке, что значительно меньше, чем неделей ранее (79,5 млн долларов). С начала года НБУ 3226,3 млн долларов и продал 248,2 млн.

Увеличился на 26,3% остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) в августе – до 61,83 968 млрд грн. Это новый исторический рекорд. Прошлый был установлен в 2017 году. ЕКС – это основной счет государства, с которого оно осуществляет расчеты за своими расходами в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Ожидает 5%-го роста ВВП премьер-министр Алексей Гончарук в 2020 году, а в последующие – на 7% ежегодно. В целом в течение пяти лет Кабмин рассчитывается добиться роста по меньшей мере на 40%.

Внедрить до 2020 года продажу имущества в процедуре банкротства только через систему ProZorro Владимир Зеленский поручил премьер-министру, министру юстиции и министру экономического развития и сельского хозяйства.

Принятие до 1 октября закона о "сплите" обязал обеспечить Владимир Зеленский. Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении. Проект закона предусматривает разделение функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг, между НКЦБФР и НБУ.

Подготовить до конца 2019 года план реструктуризации "Укрзализныци" поручил Кабмину Владимир Зеленский.

Запустить новую Государственную таможенную службу до 1 декабря Владимир Зеленский поручил премьер-министру, министру финансов и главе Государственной таможенной службы.

До 1 ноября должен быть принят закон о внутреннем водном транспорте, а до 1 января 2020 года – проведены пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Об этом заявил Владимир Зеленский.

Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований до 1 октября текущего года обязал Владимир Зеленский.

Начал публиковать данные о юрлицах ежедневно, а не еженедельно Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. У предпринимателей также появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

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Выросла на 13 коп./л и достигла 11,8 грн/л 2 сентября средняя цена автогаза на украинских АЗС – таковы данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95. Розничные цены начали расти во второй половине августа. Так, с 22 августа по 2 сентября автогаз в среднем подорожал на 41 коп./л.

8 300 новых автомобилей зарегистрировали в августе украинцы, что на 12,5% больше, чем за этот же месяц 2018 года. Это лучший результат за последние 19 месяцев, сообщил Укравтопром. Лидером месяца стала Renault – 1422 авто. Это на 44% больше по сравнению с августом предыдущего года. Второй стала Toyota, увеличив продажи на 20%, до 1174 машин. Третью строчку заняла KIA – рост на 71% до 817 шт.

Мир

363,3 млн евро Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует в строительство моста через Дунай в городе Брэила, расположенном недалеко от границы с Молдовой и Украиной. Проект также предусматривает строительство соединительных дорог для улучшения транспортных связей в черноморском регионе Румынии. Проект должен быть завершен к концу 2023 года.

США и Китай ввели дополнительные пошлины на товары друг друга. Китай ввел 5% пошлину на поставки сырой нефти, соевых бобов и других 1715 товаров, общей стоимостью 75 млрд долларов. США повысили пошлину на 5% на товары, стоимостью 300 млрд долларов. Под ограничения попали обувь, интеллектуальные часы и плоские телевизоры.

Ураган "Дориан" достиг пятого уровня опасности из пяти возможных по шкале Симпсона. Он уже обрушился на побережье Багамских островов, где максимальная скорость ветра достигала 298 километров в час. Синоптики считают, что ураган не будет терять своей мощи еще несколько дней. Губернатор Флориды объявил эвакуацию большей части побережья. К настоящему моменту режим ЧС объявили штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина.

Снизилась до 59,02 долларов за баррель цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent. Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти и 40 долларов, заявил министр экономического развития РФ.

Новый налог для банков планирует ввести правительство Швеции из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море. Дополнительные средства нужны, чтобы компенсировать возрастающие затраты на оборону.

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