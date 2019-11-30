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Зеленский собрал совещание по вопросу тарифов на отопление: видео

30 ноября, 13:14

Власти обсуждают пути, как уменьшить размеры платежек для населения

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проводит совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком, министрами и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения. Об этом президент сообщил у себя в Facebook.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы – нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", – написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответственно, решение сегодня – гарантированная цена на газ – мы на заседании приняли. У нас полное понимание с компанией "Нафтогаз", и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим", – сказал Гончарук.

Так, цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

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Как сообщалось, в апреле 2019 года цена на газ как товар для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

А о том, как украинцы, обогревающие свои дома газом, могли сэкономить, купив его дешевле по акции "Нафтогаза", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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