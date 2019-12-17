Зеленский сообщил о газовых договоренностях с Азербайджаном

Необходимо использовать уникальный транзитный потенциал двух стран, сказал украинский президент

/ Фото: president.gov.ua

Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы договорились изучить возможности его (Южного газотранспортного коридора, – Ред.) расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого", - говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

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Напомним, "Южный газовый коридор" официально открыт на Сангачальском терминале близ столицы Азербайджана Баку в мае 2018 года. Из этого терминала берут начало все экспортные нефте- и газопроводы, транспортирующие углеводородные ресурсы Азербайджана на мировые рынки.

Газопровод предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

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Участниками проекта являются семь стран (Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия), и еще три балканские страны планируют присоединиться к проекту – Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория.

"Южный газовый коридор" стоимостью более 40 млрд долларов протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно-Кавказский, а также Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прибывает с официальным визитом в Азербайджане.

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