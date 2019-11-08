Зеленский: Украина – один из наиболее привлекательных стартапов в мире

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Украина сегодня является одним из наиболее привлекательных стартапов в мире. Об этом на международном экономическом форуме заявил украинский президент Владимир Зеленский, который ранее поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации.

"Вы находитесь в феноменальной стране. Без лишней скромности скажу, что это один из самых интересных и самых привлекательных стартапов на планете Земля. Это Украина", - сказал он.

"Когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это добавляет нам адреналина, решительности и силы для мощного экономического скачка", – добавил он.

Президент признал, что в стране необходимо провести существенные изменения.

"Мы прекрасно понимаем, что нам необходимо. Это равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами 21-го века, жизненно важные для экономики законы, даже когда они непопулярны", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина сильна человеческим потенциалом.

"Что делает Украину самой привлекательной? Это именно украинцы, их таланты, умения, их интеллект, ум. Мне кажется, это наше самое большое сокровище, и так было всегда. Но мы всегда это недооценивали", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник земли, а также создали прообразы рентгена, компакт-диска, самый большой самолет, PayPal и WhatsApp.

"Именно люди – наш наибольший капитал, который предоставляет нам конкурентное преимущество, так как экономика сейчас фактически является "экономикой талантов", а экономический рост происходит за счет инноваций", - сказал он, призвав инвестировать в людей.

"Украина – алмаз, который требует огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций", – добавил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский дал понять, что к концу года в правительстве могут быть увольнения, если министры не справятся со своей работой. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

По его словам, несмотря на сложности, члены правительства должны воплощать в жизнь принятые законы и реформы.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров почти два месяца работает в турборежиме. Недавно было 50 дней с начала работы нового правительства. Чиновники отчитались об успехах, эксперты дали им оценку. Читайте подробней, что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца.

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