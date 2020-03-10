Зеленский: Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с МВФ

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем", – подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

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Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис президента, не только (министр юстиции. – Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", – сказал он.

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Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", – пояснил президент.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мешает Украине получить деньги от МВФ и ЕС.

Во время визита в Киев миссия МВФ достигла прогресса в переговорах с Украиной о законах, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности.

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