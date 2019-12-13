Зеленский уверен в подписании контракта на транзит газа с Россией, вопрос – в сроках

Зеленский отметил, что российская сторона сначала предложила заключить транзитный договор на один год

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит российского газа в Европу с компромиссным вариантом по количеству лет, которые он будет действовать.

"Мне кажется, что у нас очень высокий процент того, что будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, но и для Европы. Мы об этом говорили и в "Нормандской четверке", и тет-а-тет с президентом Российской Федерации. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроках этого контракта", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский отметил, что российская сторона сначала предложила заключить транзитный договор на один год, украинская сторона предложила на 10 лет. "Потом нам предложили три года, а мы предложили компромисс 10 лет. Думаю, мы сойдемся на нормальном (варианте – Ред.). Очень хочется. Переговоры будут продолжены. Я почему-то, так могу сказать, уверен, что мы подпишем договор о транзите. Большие средства для Украины. Нам это очень нужно", – указал он.Президент Украины подчеркнул, что данный вопрос является не политическим, а исключительно экономическим.

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Реагируя на упоминание ведущей слов президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Париже после завершения "нормандского саммита", который процитировал цитату из известного стихотворения "А у нас в квартире газ. А у вас?", Зеленский сказал: "А у нас газопровод. И в этом баланс".

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Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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