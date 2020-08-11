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Зеленский вспомнил, как покупал квартиру под "страшные проценты"

11 августа, 21:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сейчас уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%, говорит глава государства

Украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, ведь банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, – просто неподъемные для многих украинских семей, заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, одна из основных задач нынешней властной команды – чтобы ипотека была под 10% годовых и меньше, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы боролись в течение года. На это работало и правительство, и Офис (президента. – Ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – сказал Зеленский.

Он вспомнил, как до избрания президентом сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" – 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

По информации замруководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

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Больше о ситуации с ипотекой читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Ипотека под низкие проценты: станет ли жилье доступнее для украинцев".

Оказалось, что договоры об ипотеке под 10% содержат немало нюансов.

Напомним, что Кабинет министров планируетснижение ставки ипотеки до 5-7%.

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недвижимость ипотека Владимир Зеленский квартира в Киеве

Источник: Сегодня

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