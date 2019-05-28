Зеленский встретился с миссией МВФ: о чем говорили

Об итогах встречи рассказал Александр Данилюк

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) не обсуждал вопрос получения следующего транша в рамках действующей программы stand-by.

Об этом заявил экс-министр финансов Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Мы обсуждали конкретно вопросы сотрудничества: что сделано, что не сделано, что мы планируем делать. Какие-то детали траншей не обсуждали", – сказал он.

По его словам, текущая программа сотрудничества Украины и МВФ объемом 3,9 млрд долларов остается в силе.

"Был вопрос, какой статус действующей программы stand-by? Эта программа остается", – отметил Данилюк. Он также добавил, что видение будущего развития Украины у Фонда и команды Зеленского полностью совпадает.

"Мы презентовали нашу повестку дня, как мы видим развитие страны, как мы видим наше сотрудничество. Полностью совпадают позиции", – сказал Данилюк.

Экс-министр финансов подчеркнул, что первыми шагами команды Зеленского будет борьба с коррупцией, запуск судебной реформы и переформатирование правоохранительной системы.

"Раньше МВФ почти навязывал для Украины все это, но не было желания это делать. Сейчас ощущается желание, что новая власть готова реально делать те изменения, которые важны для всех украинцев, чтобы не было коррупции, чтобы экономика активно развивалась", – заключил он.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отметила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая:

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