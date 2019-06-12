Зеленский встретился с президентом ЕБРР: о чем говорили

Президент заявил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины

Владимир Зеленский и Сума Чакрабарти. Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией ЕБРР, включая президента банка Суму Чакрабарти, информирует 12 июня пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", – сказал он.

По его словам, стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины.

Зеленский напомнил, что встречался с представителями МВФ, и в ходе переговоров был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе stand-by. Он добавил, что во время встречи обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Президент подчеркнул, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с Чакрабарти встретился премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства заявил, что ЕБРР инвестировал в экономику Украины в целом 13,5 млрд евро в рамках более 400 проектов.

Благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив – создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра. Подробнее смотрите в сюжете:

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