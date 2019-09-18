Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР: какие инвестиционные ожидания Украины

Президент заверил представителей банка, что Украина настроена на борьбу с коррупцией

Встреча Владимира Зеленского с представителями ЕБРР / Фото: Офис Президента Украины

Украина ожидает, что в ближайшие два-три года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нарастит инвестиции в страну до более чем 1 млрд евро в год. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию, сообщает пресс-служба главы государства.

"Еще раз спасибо, что инвестируете в Украину. Мы это очень ценим", – сказал он.

По его словам, Украина не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и делает конкретные шаги в этом направлении.

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Президент отметил, что Верховная Рада рассматривает пакет реформаторских законопроектов, в частности, разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business.

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Кроме того, как подчеркнул Зеленский, Рада приняла закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе, а Кабмин работает над моделью земельной реформы.

Президент добавил, что Киев ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как ЕБРР, Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также заверил в готовности его развивать. Он пригласил представителей банка принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.

Новости "Сегодня" писали, что ранее с делегацией банка встретился премьер-министр Алексей Гончарук. Он заявил, что "благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка в Украине с объемом инвестиций более чем 1 млрд евро".

В июне 2019 года Зеленский и тогдашний премьер Владимир Гройсман встретились с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Подробнее – в нашем сюжете:

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