Зеленский выступил за учет интересов инвесторов в "зеленой" энергетике

Президент признал, что в вопросе "зеленого" тарифа очень сложная ситуация

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым конструктивный диалог с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

"Что касается вопроса "зеленого" тарифа, я с ним еще разбираюсь. Там очень сложная ситуация. Есть контракты со многими компаниями, мы же их подписали, а теперь говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что там проблема будет решена благодаря общению, в частности, с этими компаниями, уже имеющими договора. Но найти надо нормальные тарифы, которые являются рыночными", — считает президент.

Глава государства акцентировал внимание Кабинета министров на необходимость поддержки плодотворных отношений с крупными инвесторами в украинскую возобновляемую энергетику с целью стимулирования их для дальнейших инвестиций.

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"Я думаю, правительство знает, что мы не должны терять связи с компаниями, в том числе иностранными, которые уже имеют контракты. Считаю, что они решат этот вопрос", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, принятая Верховной Радой программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долл. инвестиций в течение 5 лет с целью обеспечения экономического роста на 40%.

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За последние 5 лет в "зеленую" энергетику Украины иностранные и отечественные инвесторы вложили 2,5 млрд евро.

Напомним, что 3 июля во время встречи с представителями деловых кругов в Торонто Владимир Зеленский обещал создать в Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в "зеленую" энергетику.

"Намерены улучшать их за счет упрощения бюрократических процедур и усиление защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому "зеленая" энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", — заявлял президент.

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