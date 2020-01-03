Зеленский задекларировал еще 5 млн гривен дохода: откуда "пришли" деньги

Президент частично заполнил свою налоговую декларацию за 2019 год

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее задекларировал более 900 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду, сообщил о получении почти 4,88 млн гривен роялти от студии "Квартал 95" в 2019 году.

Именно такую сумму глава государства указал в сообщении о внесении изменений в налоговую декларацию, опубликованном в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме роялти, в документе оказана еще и сумма компенсации, которую Зеленский получил за пользование торговой маркой "Квартал 95" – 104 тыс. гривен.

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Изменения в декларацию были внесены 3 января. Документ о доходах за прошедший год должен быть заполнен президентом до апреля.

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Любопытно, что в предыдущих годах Владимир Зеленский получал куда меньше роялти от "Квартал 95" – 5 тыс. гривен в 2017 году и 4 тыс. в 2018-ом. В целом, за эти годы он задекларировал 7,3 млн и 9,7 млн гривен доходов.

Напомним, что ранее в этом году прокремлевский телеканал "ТНТ" получил права на трансляцию сериала "Слуга народа", снятый студией "Квартал 95". Поводом для скандала послужило то, что данные телеканал принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому". Получит ли "Квартал" от этого роялти, в компании не сообщили.

Как уже сообщали новости "Сегодня", в октябре 2019 года средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине выросла на 0,4% и составила 10 727 грн.

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