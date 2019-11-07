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Зеленский задекларировал почти миллион гривен: откуда "пришли" деньги

7 ноября, 18:32

Глава государства внес изменение в декларацию об имущественном состоянии

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 900 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно документу, 28 октября 2019 года глава государства получил 902 454 грн от сдачи в аренду имущества двум иностранцам – Сиран Сонг (Siran Song) и Хинуи Лин (Xinyi Lin).

Соответствующее изменение Зеленский внес 6 ноября. О каком имуществе идет речь, президент не уточнил.

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Новости "Сегодня" писали, что после вступления в должность президента Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. В документе указано, что в прошлом году он получил 9,2 млн грн дохода. Из этой суммы зарплата составила 4,1 млн грн. Еще 5,5 млн грн дохода семье Зеленских принесла его жена Елена.

Подробнее читайте в нашем материале – Дома, квартиры и патенты: Зеленский показал декларацию о доходах

Телеканал "Украина" сегодня покажет 20-минутное интервью Зеленского. Оно выйдет в 18:40.

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аренда декларация имущество Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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