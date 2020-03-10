Зеленский заверил, что земельная и медицинская реформы будут завершены

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

"Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. – Ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", – сказал глава государства в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр", – отметил глава государства.

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В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование "спамом" поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается медицинской реформы, по мнению главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

"Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса", – подчеркнул президент.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте в материале "Сегодня", во сколько обходится день земельных споров в Раде.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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