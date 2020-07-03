Зеленский знал: экс-глава НБУ сделал неожиданное признание

Смолий подтвердил, что принял решение об уходе после встречи с Зеленским

Экс-глава правления Национального банка Яков Смолий утверждает, что обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским, который внес в парламент соответствующий проект постановления, за несколько дней до официального заявления. Об этом Смолий рассказал на брифинге, отвечая на вопрос hromadske.

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"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", – сказал он.

Таким образом уход Смолия с должности перед размещением 12-летних евробондов на 1,75 миллиарда долларов не был совершенно неожиданным событием.

Почти сразу после резонансного заявления Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций. Ранее планировалось, что Украина разместит "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму 1,75 млрд долларов. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%.

В тренде Валютный рынок встряхнула отставка Смолия: чего ждать от доллара

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что начало второго полугодия 2020-го ознаменовалось неожиданной переменой в украинском финансовом секторе. 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление о сложении с себя полномочий. О том, что повлечет это решение читайте в материале: "Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс".

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После отставки Якова Смолия исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

А о том, какие кандидатуры обсуждаются на этот пост, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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