Зеленского убеждают повысить пенсионный возраст: что он об этом думает

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс, поскольку выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста. Такое заявление сделала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова в интервью ЭП.

"Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии", – сказала Третьякова.

По данным Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию.

"Мы включили в солидарную систему ФОПов, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4 тыс грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше. Наши дети будут платить налогов больше, чтобы содержать тех, кто платит налогов меньше", – отмечает нардеп.

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Третьякова полагает, что ФОП не следовало вводить в систему пенсионного обеспечения – это можно было бы делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче.

"Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 года увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", – добавила она.

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По ее словам, выровнять солидарный уровень можно только путем увеличения пенсионного возраста.

"Мы предупреждаем нашу молодежь: дорогие дети, мы начинаем жить дольше, стариков становится больше. Или мы будем садиться на плечи налогоплательщикам, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", – подчеркнула Третьякова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен.

Смотрите в сюжете, сколько людей в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен:

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